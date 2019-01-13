В России займы для всех возможно получить несколькими методами в различных коммерческих организациях. Основную разницу составляют условия предоставления, требования к клиентам, сроки и доступные суммы. Эти критерии определяют доступность кредитов и микрокредитов.



Время получения: 10 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 80000 Руб.

Минимальная сумма: 1500 Руб.

Возрастное ограничение: 18-75

Возможные сроки: 5-126 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: 100 % Сумма займа от 1 500 руб. до 80 000 руб.

Первый займ до 15000 рублей

Срок от 5 дней до 18 недель

Cтавка от 0% до 1% в день

Первый онлайн заём под 0% до 15 дней Требование к заёмщику: Для всех граждан России от 20 лет

На всей территории России

Достаточно иметь паспорт, мобильный телефон и доступ в интернет Способы получения займа: На карты VISA, MasterCard и МИР

Наличными через системы: Contact, Unistream Способы погашения: С помощью банковских карт VISA, MasterCard и МИР

Через электронные кошельки QIWI и Элекснет

Наличными через терминалы МКБ (Московский Кредитный Банк)

Терминалы QIWI

Терминалы Элекснет

С помощью системы CONTACT

В отделениях любого банка (по реквизитам)

В салонах сотовой связи "Евросеть"

Со счета мобильного оператора МТС

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 50000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-65

Возможные сроки: 7-168 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Способы получения: Именные банковские карты (Visa / Master Card / Мир) с CVV2 кодом (на обороте карты)

Идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги (только для займов от 3000 до 15000 рублей)

В салонах Связной и Евросеть

Через Сбербанк онлайн

Через Альфа-банк Способы погашения: Банковская карта

Интернет банк (Альфа Банк, Сбербанк Онлалайн)

Электронный кошелек Яндекс.Деньги

Безналичный расчет на реквизиты компании

Салоны связи Евросеть, Связной, DIXIS

Webmoney

Время получения: 5 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-90

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - от 1 500 руб до 30 000 руб. до 30 дней

Первый займ под 0% до 30000 р, последующие займы по сниженной ставке до 0,8%.

Онлайн решение по заявке в течение 5 минут

Мгновенное перечисление денег сразу после одобрения Требование к заёмщику: Возраст: от 18 лет до 90 лет

должен быть личный банковской счет или банковская карта Способы получения/погашения займа: с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)

используя систему Лидер (зачисление мгновенно)

через счет в банке

через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)

Время получения: 1 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 70000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-70

Возможные сроки: 10-168 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Паспорт гражданина РФ

Именная карта Visa / MasterCard, выпущенная банком на территории РФ

Действующий номер мобильного телефона Способы получения: Банковская карта

QIWI-кошелек

Система CONTACT

Банковский счет Способы погашения: Банковским переводом

VISA QIWI WALLET (QIWI Кошелек)

Платежная система "Contact"

Время получения: 4 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-75

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Гражданство РФ (наличие паспорта)

Активный номер мобильного телефона Способы получения: Банковская карта

Банковский счет

Яндекс.Деньги

Qiwi

Золотая Корона

Система Contact Возврат займа: С помощью банковской карты

С банковского счета

С терминала и личного кабинета «QIWI»

Система "Контакт"

Через сервисы «Яндекс-Деньги», «WebMoney»

Терминал CyberPlat

Терминал "Московский кредитный банк"

Терминал "Элекснет"

Магазины сети "Hoy -Хау," "Евросеть", "Связной"

Наличные (через систему Яндекс.Деньги)

Мобильный банк Сбербанка

«Московский кредитный банк»

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 20-65

Возможные сроки: 6-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Способы получения: на банковскую карту VISA/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут)

наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения)

банковский перевод (выдача за 1 банковский день) Способы погашения: Банковской картой Visa/MasterCard/МИР

Наличными через систему CONTACT

QIWI кошелек

QIWI терминалы

Используя ваш онлайн-банк

В филиале любого банка

На любой наш банковский расчетный счет

В почтовых отделениях на всей территории Российской Федерации

Время получения: -

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 60000 Руб.

Минимальная сумма: 5000 Руб.

Возрастное ограничение: 23-60

Возможные сроки: 5-126 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Необходимые документы: паспорт, СНИЛС Способы получения: Карта сбербанка МИР

Через Тинькофф банк

Сбербанк онлайн

Киви кошелек

Мастеркард

Через карту Visa Способы погашения: Через карту Visa

Мастеркард

Сбербанк онлайн

Киви кошелек

Элекснет

Евросеть

Через счет в банке

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 18

Возможные сроки: 3-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Сумма до 30 тыс. руб

Срок до 30 дней

Ставка 1% в день Требование к заёмщику: Гражданство РФ

Возраст заемщика от 18 лет Способы получения: Банковская карта Способы погашения: Банковская карта»

SMS-сообщением

QIWI-терминал

Банковским переводом

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 100000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 20-60

Возможные сроки: 7-365 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - 99% одобрения заявок

возможность пролонгации

надёжная защита персональных данных

бонусы для постоянных клиентов Сумма займа: от 2 000 до 100 000 рублей (большую сумму можно получить при повторном обращении)

Срок займа: от 7 дней до 1 года

Процентная ставка: от 0% до 1% в день Требование к заёмщику: Возраст: от 20 лет до 60 лет

Гражданство РФ

Список документов: паспорт Способы погашения: Онлайн оплата без комиссии (Банковская карта, Электронные кошельки, Интернет банки, Мобильные банки)

Наличными в офисе

Автооплата (с карты, на которую был выдан заём) Способы получения: на банковскую карту

на банковский счет

денежный перевод Contact,

денежный перевод «Золотая Корона»

наличными в офисе компании

Время получения: -

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-75

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.

Срок: от 7 до 30 дней

Процентная ставка: первый заем 0%, далее от 0,72% в день Требование к заёмщику: Возраст заемщика от 18 до 75 лет Основные преимущества для клиентов: Скидка до 28% на повторный заем по программе лояльности

Отсрочка платежа по займу до 30 дней без ухудшения КИ

Без штрафов при погашении просрочки с 1 по 3 день

Выдача займов на карту 24/7 без перерывов и выходных

Решение по заявке 5 минут. Мгновенная выдача на карту Способы получения займа: Именная банковская карта

Личный банковский счет Способы погашения: Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)

Время получения: 7 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 500 Руб.

Возрастное ограничение: 18-80

Возможные сроки: 6-60 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Требование к заёмщику: Гражданство РФ

Постоянная регистрация на территории РФ

Возраст заемщика от 18 до 80 лет

Наличие постоянного места работы Способы получения: Банковская карта

Золотая корона

Электронный кошелек Способы погашения: С банковской карты

Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"

Терминалы оплаты

По системе денежных переводов "Contact"

Кошелек "Webmoney"

Время получения: 20 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 100000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-75

Возможные сроки: 6-180 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Способы получения: В офисе компании

Требование к заёмщику: Возраст от 18 до 75 лет Постоянный источник дохода Гражданство РФ

Способы погашения: В офисе С банковской карты Платежные терминалы QIWI и Элекснет Безналичный перевод на текущий банковский счет Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT" В любом офисе организации Со счета в банке



Время получения: 5 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 23-65

Возможные сроки: 5-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Постоянное место работы Способы получения: На банковскую карту На банковский счет Через систему Лидер Через систему Contact

Способы погашения займа: Возврат с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)

Возврат займа используя систему Лидер (зачисление мгновенно)

Возврат займа через Банк (зачисление: до 5 рабочих дней)

Оплата займа через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 22-60

Возможные сроки: 16-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Условия получения займов: Сумма займа от 2 000 до 15 000 рублей

Первый заем до 9 000 рублей

Второй заем до 15 000 рублей

Срок займа от 16 дней до 30 дней

Валюта - рубли Требование к заёмщику: Возраст: От 22 до 60

Документы: Паспорт РФ

Гражданство: РФ

Регистрация: Постоянная регистрация на территории РФ Способы получения: Банковская карта Способы погашения: C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi", "Элекснет"

Банковским переводом

Через личный кабинет, выбрав опцию “оплата”

Время получения: 11 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 100000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 21

Возможные сроки: 3-336 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Наличие постоянной регистрации

Постоянный доход

Для оформления необходим паспорт Способы получения: Банковская карта VISA/MasterCard/МИР

Карта МигКредит (доставка курьером)

Наличными через платежную систему CONTACT

Наличными через платежную систему Золотая Корона Способы погашения: С банковской карты

Платежные терминалы QIWI и Элекснет

Терминалы МКБ

С лицевого счета мобильного телефона

Со счета в банке

Через терминал Cyberplat и терминал/кассу салонов сети Связной

Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT"

Время получения: 10 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 20000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 24

Возможные сроки: 5-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Сумма займа: 1 000 до 15 000 рублей

До 30 000 рублей для повторного займа

Срок займа: от 5 до 31 дней

Ставка до 1%

Для постоянных клиентов - увеличение кредитного лимита и поэтапное снижение ставки Акция для клиентов — первый займ на 10 дней бесплатно Требование к заёмщику: Возраст: от 24 лет

гражданин РФ Способы получения/погашения: банковская карта

Яндекс.Деньги

Сбербанк Онлайн

мобильный телефон

QIWI

Золотая Корона

Терминалы Элекснет

Терминалы МКБ

Банковский перевод

Почтовый перевод

Время получения: 4 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-60

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Время приёма заявок с 8 до 21! Способы получения: С помощью банковской карты Visa или Mastercard.

C электронного кошелька WebMoney.

C электронного кошелька Яндекс.Деньги.

С помощью QIWI-терминала. Способы погашения: Наличными в любой точке выдачи.

С помощью QIWI-терминала.

способ оплаты через терминалы «Contact»

через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов»

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 100000 Руб.

Минимальная сумма: -

Возрастное ограничение: 18-65

Возможные сроки: -

Рейтинг:

Процент одобрения: - Лимит кредитования: до 200 000 рублей;

Беспроцентный период на любые покупки - до 50 дней. Требования заемщику: гражданство РФ;

возраст: 18 - 65 лет; Способы погашения: Банковская карта

Салоны Евросети и терминалы QIWI (Киви)

Банковский перевод

Пополнение счёта через терминалы и кассы салонов связи «Связной»

Прочие платежные системы

Время получения: 10 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 4000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-65

Возможные сроки: 1-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Требования к заемщику Возраст: 18 до 65 лет (желательно от 21 года);

Гражданство: РФ;

Документы: Паспорт гражданина РФ (только данные, без скана);

Дополнительно: Наличие мобильного телефона. Сумма первого займа: от 1 000 до 15 000 рублей;

При повторном обращении: до 30 000 рублей;

Срок первого займа: от 1 до 30 дней;

Процентная ставка: до 1% в день; Способы получения денег: Банковская карта VISA / MasterCard / МИР; Способы погашения: Карты VISA и Mastercard - 1.8%;

Отделения и терминалы Связной - 1%;

Терминалы и офисы обслуживания Контакт - 1%;

Банковский перевод - по тарифам вашего банка;

QIWI - без комиссии (в процессе разработки).

Салоны сети "Евросеть" - 1%;

Салоны сети "МТС" - 1%;

Салоны сети "Билайн" - 1%;

Салоны сети "KARI" - 1%;

Салоны сети "Ноу-хау" - 1%;

Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;

Пункты обслуживания системы "Город" - 1%;

Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;

Пункты обслуживания системы "Фрисби" - 1%.

Время получения: -

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 500 Руб.

Возрастное ограничение: 20-80

Возможные сроки: 6-21 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Требование к заёмщику: Гражданство РФ

Постоянная регистрация на территории РФ

Возраст заемщика от 20 до 80 лет

Наличие постоянного места работы Способы получения: Банковская карта

Золотая корона

Электронный кошелек Способы погашения: С банковской карты

Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"

Терминалы оплаты

По системе денежных переводов "Contact"

Кошелек "Webmoney"

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-65

Возможные сроки: 5-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Первый заем (без процентов) для новых клиентов: Сумма: от 3 000 руб. до 15 000 руб.

Срок: от 5 до 30 дней

Ставка: 0,% в день Онлайн заем для повторных клиентов: Сумма: от 2 000 руб. до 30 000 руб.

Срок: от 5 до 30 дней

Ставка до 1 % в день Сумма: от 2 000 руб. до 10 000 руб.

Срок: от 5 до 15 дней

Ставка до 1 % в день Способы получения: На банковскую карту Visa/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут);

Наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения);

Банковский перевод (выдача за 1 банковский день) Требование к заёмщику: Гражданство РФ

Регистрация на территории Российской Федерации

Возраст от 21 до 65 лет Способы погашения: Банковской картой Visa/MasterCard/МИР

Наличными через систему CONTACT

QIWI терминалы

Используя ваш онлайн-банк

В филиале любого банка

Время получения: 3 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 23-70

Возможные сроки: 5-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей

Срок займа: от 5 до 30 дней

Валюта: Рубли

Ставка: до 1% в день Требование к заёмщику: Наличие паспорта гражданина РФ

Гражданство РФ

Возраст: от 23 до 70 лет Способы погашения: С помощью банковской карты

С "QIWI"-терминала/кошелька

Через "Яндекс.Деньги"

Через расчетный счёт

Через салоны "Евросеть" Способы получения: Банковская карта

QIWI"-кошелек

Время получения: -

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-70

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Требование к заёмщику: Гражданство/Регистрация РФ

Возраст: от 21 до 70

Для подачи онлайн-заявки необходимы только паспорт (обычная процедура регистрации) либо наличие учетной записи на портале Госуслуг (регистрация через ЕСИА) и именная банковская карта любого из российских банков Способы получения: Только банковская карта Способы погашения: Банковской картой

C помощью сервиса "Яндекс.Деньги"

С помощью терминалов: "Qiwi", "Элекснет", "Лидер"

Через Московский кредитный банк (для жителей Москвы и Московской области)

В салонах сотовой связи "Связной", "Евросеть"

Время получения: 10 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 15000 Руб.

Минимальная сумма: 2000 Руб.

Возрастное ограничение: 21-68

Возможные сроки: 5-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Условия получения займов: Сумма займа: от 2 000 до 15 000 рублей

Срок займа: от 5 до 30 дней

Ставка: запустили программу лояльности - ставки теперь от 0,95 Требование к заёмщику: Возраст от 21 до 68 лет

Наличие гражданства РФ

Постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ Способы выдачи: При первичном обращении выдача займа возможна только на именную банковскую карту.

При последующих обращениях возможна выдача не только на карту, но и на банковский счет, киви кошелек, по системе «Contact». Способы погашения: С банковской карты

Банковские системы

Кошелька "Qiwi"

"Яндекс.Деньги"

Салоны связи

"Яндекс.Касса"

"QIWI" кошелек

Система перевода "CONTACT"

Время получения: -

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 100 Руб.

Возрастное ограничение: 18

Возможные сроки: 7-21 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Возраст от 18 лет

Выдача с плохой кредитной историей и долгами

Любое трудоустройство Способы погашения: Банковской картой онлайн

C помощью электронного кошелька "Qiwi"

Через "Яндекс.Деньги"

В пунктах обслуживания системы "Контакт"

Банковским переводом

Золотая корона Способы получения: Банковский счет

Банковская карта

C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi"

Через "Яндекс.Деньги"

В пунктах обслуживания системы "Контакт"

C помощью сервиса "Единая Касса" в интернет-банках

В терминалах "Евросеть", "Связной"

И другими способами

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 500 Руб.

Возрастное ограничение: 20-80

Возможные сроки: 6-21 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Срок займа: от 6 до 21 дня.

Сумма займа: от 500 до 30 000 рублей.

Процент: 1%. Требование к заёмщику: Гражданство РФ

Постоянная регистрация на территории РФ

Возраст заемщика от 20 до 80 лет

Наличие постоянного места работы Способы получения: Банковская карта

Золотая корона

Электронный кошелек Способы погашения: С банковской карты

Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"

Терминалы оплаты

По системе денежных переводов "Contact"

Кошелек "Webmoney"

Время получения: 10 мин.

Первый кредит бесплатно: Да

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 1000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-75

Возможные сроки: 7-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.

Срок: от 7 до 30 дней

Процентная ставка: 1% в день, первый заем 0% Требование к заёмщику: Возраст заемщика от 18 до 75 лет Просрочка по продукту: Пеня начисляется со второго дня просрочки в размере 0.05% за каждый день просрочки Способы получения займа: Банковская карта (выдача только на карту) Способы погашения: Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)

Время получения: 15 мин.

Первый кредит бесплатно: Нет

Максимальная сумма: 30000 Руб.

Минимальная сумма: 3000 Руб.

Возрастное ограничение: 18-70

Возможные сроки: 1-30 дн.

Рейтинг:

Процент одобрения: - Ключевые вводные: Возраст: 18-70

Паспорт РФ

Мобильный телефон

Гео: Россия, кроме региона Северный Кавказ

Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей, первый займ до 7 000 рублей

Срок займа: от 1 до 30 дней

Получение займа: банковская карта

Погашение займа: банковская карта, терминалы «Элекснет», банковский перевод

Как взять займ

На практике используется три основных способа получить деньги в долг:

Оформить классический кредит. Процедура доступна заемщикам с хорошей КИ и стабильным постоянным доходом. Подать документы на рассмотрение в офис микрофинансовой организации. Метод не требует соответствия большому списку требований. Оформить онлайн-заявку. Способ актуален при оформлении займов в МФО, работающих удаленно. Обычно оформление кредитов осуществляется в день обращения без комиссии и предоставления документов.

Наиболее актуальны онлайн-займы, которые предоставляют современные новые МФО. Потенциальные заемщики обращаются в эти организации из-за удобства.

Где можно получить микрозайм

Классические кредиты выдаются в банках. Для потребителей они остаются востребованными, несмотря на сложности в оформлении. Микрозаймы в обычных МФО также предоставляются через офисы. Но большую популярность набирают все действующие онлайн-займы как качественно новые способы получения денег в долг.

Онлайн-займы сегодня предоставляют коммерческие организации, перешедшие или открывшиеся на платформах дистанционного обслуживания клиентов. В отличие от других коммерческих организаций, онлайн-МФО взаимодействует с клиентами исключительно через интернет. Через интернет осуществляется подача и рассмотрение заявок-анкет, вносятся коррективы в договор и график выплат. Многие компании предоставляют клиентам в пользование индивидуальную страницу («Личный кабинет»), через которую заемщики осуществляют самооблуживание и получают обратную связь, вносят оплату по графику, продлевают контракт.

Условия предоставления

Микрозаймы отличаются высокой процентной ставкой относительно банковских кредитов. В среднем на сегодня она составляет от 1 до 2,5 процентов в сутки. За каждый день просрочки дополнительно возможно начисление штрафа в размере 2-3 процентов и более. Сроки кредитования у различных МФО существенно отличаются. Большинство компаний готовы предоставить услугу на 30-45 дней, некоторые – на год и более. Средняя сумма микрокредита – 30—50 тысяч рублей.

Способы и порядок оформления

Чтобы оформить онлайн-микрокредит, достаточно соответствовать предъявляемым требованиям к заемщикам и отправить анкету на рассмотрение в выбранную МФО. Для этого потребуется:

Открыть официальный сайт выбранной компании (компаний). Перейти в раздел описания услуг и выбрать подходящие условия и параметры (сроки, сумму микрозайма). Заполнить персональные данные клиента (серию и номер паспорта, ФИО, возраст, регистрацию, контактные сведения, адрес, электронную почту и т. д.). Указать ведения о доходах, реквизиты банковской карты или иного счета. Отправить анкету на обработку и дождаться результатов. Решение по заявлению будет доставлено в СМС и (или) по электронной почте.

Время рассмотрения заявки составляет несколько минут. Этот фактор зависит от загруженности сети и МФО, технических ресурсов компании, способов совершения проверок данных клиента.

Преимущества и недостатки онлайн-займов

Важным преимуществом является возможность получения быстрого дистанционного обслуживания. Клиентам не требуется посещать офис и заполнять бумажные договоры, предоставлять документацию на рассмотрение. Другие преимущества:

круглосуточная работа сервисов;

отсутствие комиссий;

высокая скорость получения обратной связи;

отсутствие необходимости предоставления документов и подтверждения доходов;

возможность оформления заявок и договоров с любого электронного устройства, подключенного к интернету;

самостоятельное влияние на состояние договора в процессе пользования «Личным кабинетом» (продление сроков, внесение платежей с карты и др.).

Относительным недостатком является высокая вероятность использования ресурсов мошенников при невнимательном обращении с сайтами МФО. Минусом является и сравнительно высокая процентная ставка. Но за счет высокой конкуренции и распространенности услуги наблюдается тенденция к снижению процентов по кредитам, что делает их доступными.

Требования к заемщикам

Основным требованием к потенциальным заемщикам является достижение совершеннолетнего возраста. Иные условия:

постоянная или временная регистрация на территории РФ;

гражданство РФ;

официальный (и (или) дополнительный) доход в виде заработной платы, прибыли с ведения предпринимательской деятельности, социальных выплат.

Плохой кредитный рейтинг заемщика часто не является ограничением к оформлению микрозайма. Но КИ может повлиять на индивидуальные условия (увеличить процент по кредиту, сократить сроки, уменьшить выбранную сумму и др.).

Кому доступна денежная помощь

Получить микрозайм могут представители всех категорий граждан старше 18 лет:

студенты (при наличии стипендии и официального дохода);

наемные работники;

предприниматели;

пенсионеры.

МФО принимает во внимание величину дохода. От данного фактора зависит размер будущего займа, срок кредитования и (в некоторых случаях) индивидуальная процентная ставка.

На что можно потратить микрокредит

Микрозаймы оформляют для следующих целей:

выплата ранее полученного кредита в банке или МФО;

покупка техники, электроники, одежды и др.;

оплата коммунальных услуг;

оплата обучения (курсы, университет и др.);

возмещение срочных расходов и пр.

Микрозаймы составляют сравнительно небольшую сумму, поэтому не подходят для совершения крупных покупок.

Способы начисления

Востребованные методы зачисления денежных средств:

наличными через платежные системы;

перевод на банковскую карту по номеру пластика или телефона;

на банковский счет;

электронные кошельки (Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi и др.);

наличными в офисе.

Возможности зачисления зависят от коммерческой организации и ее ресурсов. Подробности в частном случае требуется изучать на странице выбранной МФО.

Способы погашения микрокредита

Когда потребитель получает одобрение по кредиту, автоматически оформляет кредитный договор. Дополнительно компания выдает график погашения. В документе указывается регистрационный номер МФО, основные данные по кредиту, размеры и крайние сроки зачисления платежей. По реквизитам возможно вносить оплату следующими методами:

через «Личный кабинет» (при наличии);

интернет-банкинг и мобильный банк;

наличными через терминалы и платежные системы, офисы;

через банкоматы с использованием банковской карты.

Внесение оплаты возможно также через кассу коммерческих банков и отделений Почты России. Недостаток метода – необходимость оплаты комиссии за перевод.

Рекомендации по выбору МФО и займа

Выбрать проверенную микрофинансовую организацию просто, просмотрев рейтинги интересующих компаний. Востребованные организации предлагают более широкий спектр услуг и предложений, формируют программы лояльности, снижают ставки по кредитам. Многие МФО также предоставляют возможности оформления первого займа под 0%. Эта возможность актуальна преимущественно для онлайн-организаций.

Улучшить условия кредитования поможет достоверная информация, указанная в анкете. Чтобы увеличить шансы на одобрение, рекомендуется отправлять заявки сразу в несколько МФО.

Заключение

Онлайн-кредитование выгодно для микрофинансовых организаций и их клиентов. Метод упрощает предоставление займов и обслуживание заемщиков, улучшает и ускоряет сервис. Потребителям предоставляется несколько способов внесения платежей. Недостатки: высокая процентная ставка, ограничения в выборе сроков и сумм.