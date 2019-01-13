В России займы для всех возможно получить несколькими методами в различных коммерческих организациях. Основную разницу составляют условия предоставления, требования к клиентам, сроки и доступные суммы. Эти критерии определяют доступность кредитов и микрокредитов.

Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 10 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 80000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1500 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 5-126 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: 100 %
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Описание
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  • Сумма займа от 1 500 руб. до 80 000 руб.
  • Первый займ до 15000 рублей
  • Срок от 5 дней до 18 недель
  • Cтавка от 0% до 1% в день
  • Первый онлайн заём под 0% до 15 дней
Требование к заёмщику:
  • Для всех граждан России от 20 лет
  • На всей территории России
  • Достаточно иметь паспорт, мобильный телефон и доступ в интернет
Способы получения займа:
  • На карты VISA, MasterCard и МИР
  • Наличными через системы: Contact, Unistream
Способы погашения:
  • С помощью банковских карт VISA, MasterCard и МИР
  • Через электронные кошельки QIWI и Элекснет
  • Наличными через терминалы МКБ (Московский Кредитный Банк)
  • Терминалы QIWI
  • Терминалы Элекснет
  • С помощью системы CONTACT
  • В отделениях любого банка (по реквизитам)
  • В салонах сотовой связи "Евросеть"
  • Со счета мобильного оператора МТС
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 50000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-65
  • Возможные сроки: 7-168 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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Способы получения:
  • Именные банковские карты (Visa / Master Card / Мир) с CVV2 кодом (на обороте карты)
  • Идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги (только для займов от 3000 до 15000 рублей)
  • В салонах Связной и Евросеть
  • Через Сбербанк онлайн
  • Через Альфа-банк
Способы погашения:
  • Банковская карта
  • Интернет банк (Альфа Банк, Сбербанк Онлалайн)
  • Электронный кошелек Яндекс.Деньги
  • Безналичный расчет на реквизиты компании
  • Салоны связи Евросеть, Связной, DIXIS
  • Webmoney
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 5 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-90
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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  • от 1 500 руб до 30 000 руб. до 30 дней
  • Первый займ под 0% до 30000 р, последующие займы по сниженной ставке до 0,8%.
  • Онлайн решение по заявке в течение 5 минут
  • Мгновенное перечисление денег сразу после одобрения
Требование к заёмщику:
  • Возраст: от 18 лет до 90 лет
  • должен быть личный банковской счет или банковская карта
Способы получения/погашения займа:
  • с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)
  • используя систему Лидер (зачисление мгновенно)
  • через счет в банке
  • через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 1 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 70000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-70
  • Возможные сроки: 10-168 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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  • Паспорт гражданина РФ
  • Именная карта Visa / MasterCard, выпущенная банком на территории РФ
  • Действующий номер мобильного телефона
Способы получения:
  • Банковская карта
  • QIWI-кошелек
  • Система CONTACT
  • Банковский счет
Способы погашения:
  • Банковским переводом
  • VISA QIWI WALLET (QIWI Кошелек)
  • Платежная система "Contact"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 4 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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  • Гражданство РФ (наличие паспорта)
  • Активный номер мобильного телефона
Способы получения:
  • Банковская карта
  • Банковский счет
  • Яндекс.Деньги
  • Qiwi
  • Золотая Корона
  • Система Contact
Возврат займа:
  • С помощью банковской карты
  • С банковского счета
  • С терминала и личного кабинета «QIWI»
  • Система "Контакт"
  • Через сервисы «Яндекс-Деньги», «WebMoney»
  • Терминал CyberPlat
  • Терминал "Московский кредитный банк"
  • Терминал "Элекснет"
  • Магазины сети "Hoy -Хау," "Евросеть", "Связной"
  • Наличные (через систему Яндекс.Деньги)
  • Мобильный банк Сбербанка
  • «Московский кредитный банк»
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 20-65
  • Возможные сроки: 6-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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Способы получения:
  • на банковскую карту VISA/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут)
  • наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения)
  • банковский перевод (выдача за 1 банковский день)
Способы погашения:
  • Банковской картой Visa/MasterCard/МИР
  • Наличными через систему CONTACT
  • QIWI кошелек
  • QIWI терминалы
  • Используя ваш онлайн-банк
  • В филиале любого банка
  • На любой наш банковский расчетный счет
  • В почтовых отделениях на всей территории Российской Федерации
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: -
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 60000 Руб.
  • Минимальная сумма: 5000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 23-60
  • Возможные сроки: 5-126 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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  • Необходимые документы: паспорт, СНИЛС
Способы получения:
  • Карта сбербанка МИР
  • Через Тинькофф банк
  • Сбербанк онлайн
  • Киви кошелек
  • Мастеркард
  • Через карту Visa
Способы погашения:
  • Через карту Visa
  • Мастеркард
  • Сбербанк онлайн
  • Киви кошелек
  • Элекснет
  • Евросеть
  • Через счет в банке
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18
  • Возможные сроки: 3-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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  • Сумма до 30 тыс. руб
  • Срок до 30 дней
  • Ставка 1% в день
Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Возраст заемщика от 18 лет
Способы получения:
  • Банковская карта
Способы погашения:
  • Банковская карта»
  • SMS-сообщением
  • QIWI-терминал
  • Банковским переводом
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 100000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 20-60
  • Возможные сроки: 7-365 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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  • 99% одобрения заявок
  • возможность пролонгации
  • надёжная защита персональных данных
  • бонусы для постоянных клиентов
  • Сумма займа: от 2 000 до 100 000 рублей (большую сумму можно получить при повторном обращении)
  • Срок займа: от 7 дней до 1 года
  • Процентная ставка: от 0% до 1% в день
Требование к заёмщику:
  • Возраст: от 20 лет до 60 лет
  • Гражданство РФ
  • Список документов: паспорт
Способы погашения:
  • Онлайн оплата без комиссии (Банковская карта, Электронные кошельки, Интернет банки, Мобильные банки)
  • Наличными в офисе
  • Автооплата (с карты, на которую был выдан заём)
Способы получения:
  • на банковскую карту
  • на банковский счет
  • денежный перевод Contact,
  • денежный перевод «Золотая Корона»
  • наличными в офисе компании
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: -
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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  • Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.
  • Срок: от 7 до 30 дней
  • Процентная ставка: первый заем 0%, далее от 0,72% в день
Требование к заёмщику:
  • Возраст заемщика от 18 до 75 лет
Основные преимущества для клиентов:
  • Скидка до 28% на повторный заем по программе лояльности
  • Отсрочка платежа по займу до 30 дней без ухудшения КИ
  • Без штрафов при погашении просрочки с 1 по 3 день
  • Выдача займов на карту 24/7 без перерывов и выходных
  • Решение по заявке 5 минут. Мгновенная выдача на карту
Способы получения займа:
  • Именная банковская карта
  • Личный банковский счет
Способы погашения:
  • Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 7 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 500 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-80
  • Возможные сроки: 6-60 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация на территории РФ
  • Возраст заемщика от 18 до 80 лет
  • Наличие постоянного места работы
Способы получения:
  • Банковская карта
  • Золотая корона
  • Электронный кошелек
Способы погашения:
  • С банковской карты
  • Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
  • Терминалы оплаты
  • По системе денежных переводов "Contact"
  • Кошелек "Webmoney"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 20 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 100000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 6-180 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Способы получения:
      • В офисе компании
Требование к заёмщику:
      • Возраст от 18 до 75 лет
      • Постоянный источник дохода
      • Гражданство РФ
Способы погашения:
    • В офисе
    • С банковской карты
    • Платежные терминалы QIWI и Элекснет
    • Безналичный перевод на текущий банковский счет
    • Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT"
    • В любом офисе организации
    • Со счета в банке
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 5 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 23-65
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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  • Постоянное место работы
Способы получения:
    • На банковскую карту
    • На банковский счет
    • Через систему Лидер
    • Через систему Contact
Способы погашения займа:
  • Возврат с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)
  • Возврат займа используя систему Лидер (зачисление мгновенно)
  • Возврат займа через Банк (зачисление: до 5 рабочих дней)
  • Оплата займа через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 22-60
  • Возможные сроки: 16-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Условия получения займов:
  • Сумма займа от 2 000 до 15 000 рублей
  • Первый заем до 9 000 рублей
  • Второй заем до 15 000 рублей
  • Срок займа от 16 дней до 30 дней
  • Валюта - рубли
Требование к заёмщику:
  • Возраст: От 22 до 60
  • Документы: Паспорт РФ
  • Гражданство: РФ
  • Регистрация: Постоянная регистрация на территории РФ
Способы получения:
  • Банковская карта
Способы погашения:
  • C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi", "Элекснет"
  • Банковским переводом
  • Через личный кабинет, выбрав опцию “оплата”
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 11 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 100000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21
  • Возможные сроки: 3-336 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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  • Наличие постоянной регистрации
  • Постоянный доход
  • Для оформления необходим паспорт
Способы получения:
  • Банковская карта VISA/MasterCard/МИР
  • Карта МигКредит (доставка курьером)
  • Наличными через платежную систему CONTACT
  • Наличными через платежную систему Золотая Корона
Способы погашения:
  • С банковской карты
  • Платежные терминалы QIWI и Элекснет
  • Терминалы МКБ
  • С лицевого счета мобильного телефона
  • Со счета в банке
  • Через терминал Cyberplat и терминал/кассу салонов сети Связной
  • Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 10 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 20000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 24
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Подробнее
Описание
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  • Сумма займа: 1 000 до 15 000 рублей
  • До 30 000 рублей для повторного займа
  • Срок займа: от 5 до 31 дней
  • Ставка до 1%
  • Для постоянных клиентов - увеличение кредитного лимита и поэтапное снижение ставки
Акция для клиентов — первый займ на 10 дней бесплатно
Требование к заёмщику:
  • Возраст: от 24 лет
  • гражданин РФ
Способы получения/погашения:
  • банковская карта
  • Яндекс.Деньги
  • Сбербанк Онлайн
  • мобильный телефон
  • QIWI
  • Золотая Корона
  • Терминалы Элекснет
  • Терминалы МКБ
  • Банковский перевод
  • Почтовый перевод
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 4 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-60
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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Время приёма заявок с 8 до 21!   Способы получения:
  • С помощью банковской карты Visa или Mastercard.
  • C электронного кошелька WebMoney.
  • C электронного кошелька Яндекс.Деньги.
  • С помощью QIWI-терминала.
Способы погашения:
  • Наличными в любой точке выдачи.
  • С помощью QIWI-терминала.
  • способ оплаты через терминалы «Contact»
  • через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов»
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 100000 Руб.
  • Минимальная сумма: -
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: -
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
  • Лимит кредитования: до 200 000 рублей;
  • Беспроцентный период на любые покупки - до 50 дней.
Требования заемщику:
  • гражданство РФ;
  • возраст: 18 - 65 лет;
Способы погашения:
  • Банковская карта
  • Салоны Евросети и терминалы QIWI (Киви)
  • Банковский перевод
  • Пополнение счёта через терминалы и кассы салонов связи «Связной»
  • Прочие платежные системы
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 10 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 4000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-65
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Требования к заемщику
  • Возраст: 18 до 65 лет (желательно от 21 года);
  • Гражданство: РФ;
  • Документы: Паспорт гражданина РФ (только данные, без скана);
  • Дополнительно: Наличие мобильного телефона.
  • Сумма первого займа: от 1 000 до 15 000 рублей;
  • При повторном обращении: до 30 000 рублей;
  • Срок первого займа: от 1 до 30 дней;
  • Процентная ставка: до 1% в день;
Способы получения денег:
  • Банковская карта VISA / MasterCard / МИР;
Способы погашения:
  • Карты VISA и Mastercard - 1.8%;
  • Отделения и терминалы Связной - 1%;
  • Терминалы и офисы обслуживания Контакт - 1%;
  • Банковский перевод - по тарифам вашего банка;
  • QIWI - без комиссии (в процессе разработки).
  • Салоны сети "Евросеть" - 1%;
  • Салоны сети "МТС" - 1%;
  • Салоны сети "Билайн" - 1%;
  • Салоны сети "KARI" - 1%;
  • Салоны сети "Ноу-хау" - 1%;
  • Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;
  • Пункты обслуживания системы "Город" - 1%;
  • Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;
  • Пункты обслуживания системы "Фрисби" - 1%.
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: -
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 500 Руб.
  • Возрастное ограничение: 20-80
  • Возможные сроки: 6-21 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация на территории РФ
  • Возраст заемщика от 20 до 80 лет
  • Наличие постоянного места работы
Способы получения:
  • Банковская карта
  • Золотая корона
  • Электронный кошелек
Способы погашения:
  • С банковской карты
  • Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
  • Терминалы оплаты
  • По системе денежных переводов "Contact"
  • Кошелек "Webmoney"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-65
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
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Описание
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Первый заем (без процентов) для новых клиентов:
  • Сумма: от 3 000 руб. до 15 000 руб.
  • Срок: от 5 до 30 дней
  • Ставка: 0,% в день
Онлайн заем для повторных клиентов:
  • Сумма: от 2 000 руб. до 30 000 руб.
  • Срок: от 5 до 30 дней
  • Ставка до 1 % в день
  • Сумма: от 2 000 руб. до 10 000 руб.
  • Срок: от 5 до 15 дней
  • Ставка до 1 % в день
Способы получения:
  • На банковскую карту Visa/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут);
  • Наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения);
  • Банковский перевод (выдача за 1 банковский день)
Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Регистрация на территории Российской Федерации
  • Возраст от 21 до 65 лет
Способы погашения:
  • Банковской картой Visa/MasterCard/МИР
  • Наличными через систему CONTACT
  • QIWI терминалы
  • Используя ваш онлайн-банк
  • В филиале любого банка
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 3 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 23-70
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
  • Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей
  • Срок займа: от 5 до 30 дней
  • Валюта: Рубли
  • Ставка: до 1% в день
Требование к заёмщику:
  • Наличие паспорта гражданина РФ
  • Гражданство РФ
  • Возраст: от 23 до 70 лет
Способы погашения:
  • С помощью банковской карты
  • С "QIWI"-терминала/кошелька
  • Через "Яндекс.Деньги"
  • Через расчетный счёт
  • Через салоны "Евросеть"
Способы получения:
  • Банковская карта
  • QIWI"-кошелек
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: -
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-70
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Требование к заёмщику:
  • Гражданство/Регистрация РФ
  • Возраст: от 21 до 70
  • Для подачи онлайн-заявки необходимы только паспорт (обычная процедура регистрации) либо наличие учетной записи на портале Госуслуг (регистрация через ЕСИА) и именная банковская карта любого из российских банков
Способы получения:
  • Только банковская карта
Способы погашения:
  • Банковской картой
  • C помощью сервиса "Яндекс.Деньги"
  • С помощью терминалов: "Qiwi", "Элекснет", "Лидер"
  • Через Московский кредитный банк (для жителей Москвы и Московской области)
  • В салонах сотовой связи "Связной", "Евросеть"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 10 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 15000 Руб.
  • Минимальная сумма: 2000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 21-68
  • Возможные сроки: 5-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
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Условия получения займов:
  • Сумма займа: от 2 000 до 15 000 рублей
  • Срок займа: от 5 до 30 дней
  • Ставка: запустили программу лояльности - ставки теперь от 0,95
Требование к заёмщику:
  • Возраст от 21 до 68 лет
  • Наличие гражданства РФ
  • Постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ
Способы выдачи:
  • При первичном обращении выдача займа возможна только на именную банковскую карту.
  • При последующих обращениях возможна выдача не только на карту, но и на банковский счет, киви кошелек, по системе «Contact».
Способы погашения:
  • С банковской карты
  • Банковские системы
  • Кошелька "Qiwi"
  • "Яндекс.Деньги"
  • Салоны связи
  • "Яндекс.Касса"
  • "QIWI" кошелек
  • Система перевода "CONTACT"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: -
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 100 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18
  • Возможные сроки: 7-21 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
  • Возраст от 18 лет
  • Выдача с плохой кредитной историей и долгами
  • Любое трудоустройство
Способы погашения:
  • Банковской картой онлайн
  • C помощью электронного кошелька "Qiwi"
  • Через "Яндекс.Деньги"
  • В пунктах обслуживания системы "Контакт"
  • Банковским переводом
  • Золотая корона
Способы получения:
  • Банковский счет
  • Банковская карта
  • C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi"
  • Через "Яндекс.Деньги"
  • В пунктах обслуживания системы "Контакт"
  • C помощью сервиса "Единая Касса" в интернет-банках
  • В терминалах "Евросеть", "Связной"
  • И другими способами
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 500 Руб.
  • Возрастное ограничение: 20-80
  • Возможные сроки: 6-21 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
  • Срок займа: от 6 до 21 дня.
  • Сумма займа: от 500 до 30 000 рублей.
  • Процент: 1%.
Требование к заёмщику:
  • Гражданство РФ
  • Постоянная регистрация на территории РФ
  • Возраст заемщика от 20 до 80 лет
  • Наличие постоянного места работы
Способы получения:
  • Банковская карта
  • Золотая корона
  • Электронный кошелек
Способы погашения:
  • С банковской карты
  • Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
  • Терминалы оплаты
  • По системе денежных переводов "Contact"
  • Кошелек "Webmoney"
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 10 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Да
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 1000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-75
  • Возможные сроки: 7-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
  • Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.
  • Срок: от 7 до 30 дней
  • Процентная ставка: 1% в день, первый заем 0%
Требование к заёмщику:
  • Возраст заемщика от 18 до 75 лет
Просрочка по продукту:
  • Пеня начисляется со второго дня просрочки в размере 0.05% за каждый день просрочки
Способы получения займа:
  • Банковская карта (выдача только на карту)
Способы погашения:
  • Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)
Все займы онлайн которые существуют в России
  • Время получения: 15 мин.
  • Первый кредит бесплатно:
    Нет
  • Максимальная сумма: 30000 Руб.
  • Минимальная сумма: 3000 Руб.
  • Возрастное ограничение: 18-70
  • Возможные сроки: 1-30 дн.
  • Рейтинг:
  • Процент одобрения: -
Описание
Подать заявку
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  • Возраст: 18-70
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  • Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей, первый займ до 7 000 рублей
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  • Получение займа: банковская карта
  • Погашение займа: банковская карта, терминалы «Элекснет», банковский перевод

Как взять займ

На практике используется три основных способа получить деньги в долг:

  1. Оформить классический кредит. Процедура доступна заемщикам с хорошей КИ и стабильным постоянным доходом.
  2. Подать документы на рассмотрение в офис микрофинансовой организации. Метод не требует соответствия большому списку требований.
  3. Оформить онлайн-заявку. Способ актуален при оформлении займов в МФО, работающих удаленно. Обычно оформление кредитов осуществляется в день обращения без комиссии и предоставления документов.

Наиболее актуальны онлайн-займы, которые предоставляют современные новые МФО. Потенциальные заемщики обращаются в эти организации из-за удобства.

Где можно получить микрозайм

Классические кредиты выдаются в банках. Для потребителей они остаются востребованными, несмотря на сложности в оформлении. Микрозаймы в обычных МФО также предоставляются через офисы. Но большую популярность набирают все действующие онлайн-займы как качественно новые способы получения денег в долг.

Онлайн-займы сегодня предоставляют коммерческие организации, перешедшие или открывшиеся на платформах дистанционного обслуживания клиентов. В отличие от других коммерческих организаций, онлайн-МФО взаимодействует с клиентами исключительно через интернет. Через интернет осуществляется подача и рассмотрение заявок-анкет, вносятся коррективы в договор и график выплат. Многие компании предоставляют клиентам в пользование индивидуальную страницу («Личный кабинет»), через которую заемщики осуществляют самооблуживание и получают обратную связь, вносят оплату по графику, продлевают контракт.

Условия предоставления

Микрозаймы отличаются высокой процентной ставкой относительно банковских кредитов. В среднем на сегодня она составляет от 1 до 2,5 процентов в сутки. За каждый день просрочки дополнительно возможно начисление штрафа в размере 2-3 процентов и более. Сроки кредитования у различных МФО существенно отличаются. Большинство компаний готовы предоставить услугу на 30-45 дней, некоторые – на год и более. Средняя сумма микрокредита – 3050 тысяч рублей.

Способы и порядок оформления

Чтобы оформить онлайн-микрокредит, достаточно соответствовать предъявляемым требованиям к заемщикам и отправить анкету на рассмотрение в выбранную МФО. Для этого потребуется:

  1. Открыть официальный сайт выбранной компании (компаний).
  2. Перейти в раздел описания услуг и выбрать подходящие условия и параметры (сроки, сумму микрозайма).
  3. Заполнить персональные данные клиента (серию и номер паспорта, ФИО, возраст, регистрацию, контактные сведения, адрес, электронную почту и т. д.). Указать ведения о доходах, реквизиты банковской карты или иного счета.
  4. Отправить анкету на обработку и дождаться результатов. Решение по заявлению будет доставлено в СМС и (или) по электронной почте.

Время рассмотрения заявки составляет несколько минут. Этот фактор зависит от загруженности сети и МФО, технических ресурсов компании, способов совершения проверок данных клиента.

Преимущества и недостатки онлайн-займов

Важным преимуществом является возможность получения быстрого дистанционного обслуживания. Клиентам не требуется посещать офис и заполнять бумажные договоры, предоставлять документацию на рассмотрение. Другие преимущества:

  • круглосуточная работа сервисов;
  • отсутствие комиссий;
  • высокая скорость получения обратной связи;
  • отсутствие необходимости предоставления документов и подтверждения доходов;
  • возможность оформления заявок и договоров с любого электронного устройства, подключенного к интернету;
  • самостоятельное влияние на состояние договора в процессе пользования «Личным кабинетом» (продление сроков, внесение платежей с карты и др.).

Относительным недостатком является высокая вероятность использования ресурсов мошенников при невнимательном обращении с сайтами МФО. Минусом является и сравнительно высокая процентная ставка. Но за счет высокой конкуренции и распространенности услуги наблюдается тенденция к снижению процентов по кредитам, что делает их доступными.

Требования к заемщикам

Основным требованием к потенциальным заемщикам является достижение совершеннолетнего возраста. Иные условия:

  • постоянная или временная регистрация на территории РФ;
  • гражданство РФ;
  • официальный (и (или) дополнительный) доход в виде заработной платы, прибыли с ведения предпринимательской деятельности, социальных выплат.

Плохой кредитный рейтинг заемщика часто не является ограничением к оформлению микрозайма. Но КИ может повлиять на индивидуальные условия (увеличить процент по кредиту, сократить сроки, уменьшить выбранную сумму и др.).

Кому доступна денежная помощь

Получить микрозайм могут представители всех категорий граждан старше 18 лет:

  • студенты (при наличии стипендии и официального дохода);
  • наемные работники;
  • предприниматели;
  • пенсионеры.

МФО принимает во внимание величину дохода. От данного фактора зависит размер будущего займа, срок кредитования и (в некоторых случаях) индивидуальная процентная ставка.

На что можно потратить микрокредит

Микрозаймы оформляют для следующих целей:

  • выплата ранее полученного кредита в банке или МФО;
  • покупка техники, электроники, одежды и др.;
  • оплата коммунальных услуг;
  • оплата обучения (курсы, университет и др.);
  • возмещение срочных расходов и пр.

Микрозаймы составляют сравнительно небольшую сумму, поэтому не подходят для совершения крупных покупок.

Способы начисления

Востребованные методы зачисления денежных средств:

  • наличными через платежные системы;
  • перевод на банковскую карту по номеру пластика или телефона;
  • на банковский счет;
  • электронные кошельки (Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi и др.);
  • наличными в офисе.

Возможности зачисления зависят от коммерческой организации и ее ресурсов. Подробности в частном случае требуется изучать на странице выбранной МФО.

Способы погашения микрокредита

Когда потребитель получает одобрение по кредиту, автоматически оформляет кредитный договор. Дополнительно компания выдает график погашения. В документе указывается регистрационный номер МФО, основные данные по кредиту, размеры и крайние сроки зачисления платежей. По реквизитам возможно вносить оплату следующими методами:

  • через «Личный кабинет» (при наличии);
  • интернет-банкинг и мобильный банк;
  • наличными через терминалы и платежные системы, офисы;
  • через банкоматы с использованием банковской карты.

Внесение оплаты возможно также через кассу коммерческих банков и отделений Почты России. Недостаток метода – необходимость оплаты комиссии за перевод.

Рекомендации по выбору МФО и займа

Выбрать проверенную микрофинансовую организацию просто, просмотрев рейтинги интересующих компаний. Востребованные организации предлагают более широкий спектр услуг и предложений, формируют программы лояльности, снижают ставки по кредитам. Многие МФО также предоставляют возможности оформления первого займа под 0%. Эта возможность актуальна преимущественно для онлайн-организаций.

Улучшить условия кредитования поможет достоверная информация, указанная в анкете. Чтобы увеличить шансы на одобрение, рекомендуется отправлять заявки сразу в несколько МФО.

Заключение

Онлайн-кредитование выгодно для микрофинансовых организаций и их клиентов. Метод упрощает предоставление займов и обслуживание заемщиков, улучшает и ускоряет сервис. Потребителям предоставляется несколько способов внесения платежей. Недостатки: высокая процентная ставка, ограничения в выборе сроков и сумм.