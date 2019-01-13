В России займы для всех возможно получить несколькими методами в различных коммерческих организациях. Основную разницу составляют условия предоставления, требования к клиентам, сроки и доступные суммы. Эти критерии определяют доступность кредитов и микрокредитов.
- Время получения: 10 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 80000 Руб.
- Минимальная сумма: 1500 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-75
- Возможные сроки: 5-126 дн.
- Процент одобрения: 100 %
- Сумма займа от 1 500 руб. до 80 000 руб.
- Первый займ до 15000 рублей
- Срок от 5 дней до 18 недель
- Cтавка от 0% до 1% в день
- Первый онлайн заём под 0% до 15 дней
- Для всех граждан России от 20 лет
- На всей территории России
- Достаточно иметь паспорт, мобильный телефон и доступ в интернет
- На карты VISA, MasterCard и МИР
- Наличными через системы: Contact, Unistream
- С помощью банковских карт VISA, MasterCard и МИР
- Через электронные кошельки QIWI и Элекснет
- Наличными через терминалы МКБ (Московский Кредитный Банк)
- Терминалы QIWI
- Терминалы Элекснет
- С помощью системы CONTACT
- В отделениях любого банка (по реквизитам)
- В салонах сотовой связи "Евросеть"
- Со счета мобильного оператора МТС
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 50000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-65
- Возможные сроки: 7-168 дн.
- Процент одобрения: -
- Именные банковские карты (Visa / Master Card / Мир) с CVV2 кодом (на обороте карты)
- Идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги (только для займов от 3000 до 15000 рублей)
- В салонах Связной и Евросеть
- Через Сбербанк онлайн
- Через Альфа-банк
- Банковская карта
- Интернет банк (Альфа Банк, Сбербанк Онлалайн)
- Электронный кошелек Яндекс.Деньги
- Безналичный расчет на реквизиты компании
- Салоны связи Евросеть, Связной, DIXIS
- Webmoney
- Время получения: 5 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-90
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- от 1 500 руб до 30 000 руб. до 30 дней
- Первый займ под 0% до 30000 р, последующие займы по сниженной ставке до 0,8%.
- Онлайн решение по заявке в течение 5 минут
- Мгновенное перечисление денег сразу после одобрения
- Возраст: от 18 лет до 90 лет
- должен быть личный банковской счет или банковская карта
- с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)
- используя систему Лидер (зачисление мгновенно)
- через счет в банке
- через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)
- Время получения: 1 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 70000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-70
- Возможные сроки: 10-168 дн.
- Процент одобрения: -
- Паспорт гражданина РФ
- Именная карта Visa / MasterCard, выпущенная банком на территории РФ
- Действующий номер мобильного телефона
- Банковская карта
- QIWI-кошелек
- Система CONTACT
- Банковский счет
- Банковским переводом
- VISA QIWI WALLET (QIWI Кошелек)
- Платежная система "Contact"
- Время получения: 4 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-75
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Гражданство РФ (наличие паспорта)
- Активный номер мобильного телефона
- Банковская карта
- Банковский счет
- Яндекс.Деньги
- Qiwi
- Золотая Корона
- Система Contact
- С помощью банковской карты
- С банковского счета
- С терминала и личного кабинета «QIWI»
- Система "Контакт"
- Через сервисы «Яндекс-Деньги», «WebMoney»
- Терминал CyberPlat
- Терминал "Московский кредитный банк"
- Терминал "Элекснет"
- Магазины сети "Hoy -Хау," "Евросеть", "Связной"
- Наличные (через систему Яндекс.Деньги)
- Мобильный банк Сбербанка
- «Московский кредитный банк»
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 20-65
- Возможные сроки: 6-30 дн.
- Процент одобрения: -
- на банковскую карту VISA/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут)
- наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения)
- банковский перевод (выдача за 1 банковский день)
- Банковской картой Visa/MasterCard/МИР
- Наличными через систему CONTACT
- QIWI кошелек
- QIWI терминалы
- Используя ваш онлайн-банк
- В филиале любого банка
- На любой наш банковский расчетный счет
- В почтовых отделениях на всей территории Российской Федерации
- Время получения: -
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 60000 Руб.
- Минимальная сумма: 5000 Руб.
- Возрастное ограничение: 23-60
- Возможные сроки: 5-126 дн.
- Процент одобрения: -
- Необходимые документы: паспорт, СНИЛС
- Карта сбербанка МИР
- Через Тинькофф банк
- Сбербанк онлайн
- Киви кошелек
- Мастеркард
- Через карту Visa
- Через карту Visa
- Мастеркард
- Сбербанк онлайн
- Киви кошелек
- Элекснет
- Евросеть
- Через счет в банке
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18
- Возможные сроки: 3-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма до 30 тыс. руб
- Срок до 30 дней
- Ставка 1% в день
- Гражданство РФ
- Возраст заемщика от 18 лет
- Банковская карта
- Банковская карта»
- SMS-сообщением
- QIWI-терминал
- Банковским переводом
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 100000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 20-60
- Возможные сроки: 7-365 дн.
- Процент одобрения: -
- 99% одобрения заявок
- возможность пролонгации
- надёжная защита персональных данных
- бонусы для постоянных клиентов
- Сумма займа: от 2 000 до 100 000 рублей (большую сумму можно получить при повторном обращении)
- Срок займа: от 7 дней до 1 года
- Процентная ставка: от 0% до 1% в день
- Возраст: от 20 лет до 60 лет
- Гражданство РФ
- Список документов: паспорт
- Онлайн оплата без комиссии (Банковская карта, Электронные кошельки, Интернет банки, Мобильные банки)
- Наличными в офисе
- Автооплата (с карты, на которую был выдан заём)
- на банковскую карту
- на банковский счет
- денежный перевод Contact,
- денежный перевод «Золотая Корона»
- наличными в офисе компании
- Время получения: -
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-75
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.
- Срок: от 7 до 30 дней
- Процентная ставка: первый заем 0%, далее от 0,72% в день
- Возраст заемщика от 18 до 75 лет
- Скидка до 28% на повторный заем по программе лояльности
- Отсрочка платежа по займу до 30 дней без ухудшения КИ
- Без штрафов при погашении просрочки с 1 по 3 день
- Выдача займов на карту 24/7 без перерывов и выходных
- Решение по заявке 5 минут. Мгновенная выдача на карту
- Именная банковская карта
- Личный банковский счет
- Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)
- Время получения: 7 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 500 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-80
- Возможные сроки: 6-60 дн.
- Процент одобрения: -
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Возраст заемщика от 18 до 80 лет
- Наличие постоянного места работы
- Банковская карта
- Золотая корона
- Электронный кошелек
- С банковской карты
- Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
- Терминалы оплаты
- По системе денежных переводов "Contact"
- Кошелек "Webmoney"
- Время получения: 20 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 100000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-75
- Возможные сроки: 6-180 дн.
- Процент одобрения: -
- В офисе компании
- Возраст от 18 до 75 лет
- Постоянный источник дохода
- Гражданство РФ
- В офисе
- С банковской карты
- Платежные терминалы QIWI и Элекснет
- Безналичный перевод на текущий банковский счет
- Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT"
- В любом офисе организации
- Со счета в банке
- Время получения: 5 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 23-65
- Возможные сроки: 5-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Постоянное место работы
- На банковскую карту
- На банковский счет
- Через систему Лидер
- Через систему Contact
- Возврат с помощью банковской карты (зачисление мгновенно)
- Возврат займа используя систему Лидер (зачисление мгновенно)
- Возврат займа через Банк (зачисление: до 5 рабочих дней)
- Оплата займа через систему Контакт (зачисление: на следующий рабочий день)
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 22-60
- Возможные сроки: 16-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма займа от 2 000 до 15 000 рублей
- Первый заем до 9 000 рублей
- Второй заем до 15 000 рублей
- Срок займа от 16 дней до 30 дней
- Валюта - рубли
- Возраст: От 22 до 60
- Документы: Паспорт РФ
- Гражданство: РФ
- Регистрация: Постоянная регистрация на территории РФ
- Банковская карта
- C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi", "Элекснет"
- Банковским переводом
- Через личный кабинет, выбрав опцию “оплата”
- Время получения: 11 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 100000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21
- Возможные сроки: 3-336 дн.
- Процент одобрения: -
- Наличие постоянной регистрации
- Постоянный доход
- Для оформления необходим паспорт
- Банковская карта VISA/MasterCard/МИР
- Карта МигКредит (доставка курьером)
- Наличными через платежную систему CONTACT
- Наличными через платежную систему Золотая Корона
- С банковской карты
- Платежные терминалы QIWI и Элекснет
- Терминалы МКБ
- С лицевого счета мобильного телефона
- Со счета в банке
- Через терминал Cyberplat и терминал/кассу салонов сети Связной
- Через систему денежных переводов: "Золотая Корона", "CONTACT"
- Время получения: 10 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 20000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 24
- Возможные сроки: 5-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма займа: 1 000 до 15 000 рублей
- До 30 000 рублей для повторного займа
- Срок займа: от 5 до 31 дней
- Ставка до 1%
- Для постоянных клиентов - увеличение кредитного лимита и поэтапное снижение ставки
Акция для клиентов — первый займ на 10 дней бесплатно
Требование к заёмщику:
- Возраст: от 24 лет
- гражданин РФ
- банковская карта
- Яндекс.Деньги
- Сбербанк Онлайн
- мобильный телефон
- QIWI
- Золотая Корона
- Терминалы Элекснет
- Терминалы МКБ
- Банковский перевод
- Почтовый перевод
- Время получения: 4 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-60
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- С помощью банковской карты Visa или Mastercard.
- C электронного кошелька WebMoney.
- C электронного кошелька Яндекс.Деньги.
- С помощью QIWI-терминала.
- Наличными в любой точке выдачи.
- С помощью QIWI-терминала.
- способ оплаты через терминалы «Contact»
- через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов»
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 100000 Руб.
- Минимальная сумма: -
- Возрастное ограничение: 18-65
- Возможные сроки: -
- Процент одобрения: -
- Лимит кредитования: до 200 000 рублей;
- Беспроцентный период на любые покупки - до 50 дней.
- гражданство РФ;
- возраст: 18 - 65 лет;
- Банковская карта
- Салоны Евросети и терминалы QIWI (Киви)
- Банковский перевод
- Пополнение счёта через терминалы и кассы салонов связи «Связной»
- Прочие платежные системы
- Время получения: 10 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 4000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-65
- Возможные сроки: 1-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Возраст: 18 до 65 лет (желательно от 21 года);
- Гражданство: РФ;
- Документы: Паспорт гражданина РФ (только данные, без скана);
- Дополнительно: Наличие мобильного телефона.
- Сумма первого займа: от 1 000 до 15 000 рублей;
- При повторном обращении: до 30 000 рублей;
- Срок первого займа: от 1 до 30 дней;
- Процентная ставка: до 1% в день;
- Банковская карта VISA / MasterCard / МИР;
- Карты VISA и Mastercard - 1.8%;
- Отделения и терминалы Связной - 1%;
- Терминалы и офисы обслуживания Контакт - 1%;
- Банковский перевод - по тарифам вашего банка;
- QIWI - без комиссии (в процессе разработки).
- Салоны сети "Евросеть" - 1%;
- Салоны сети "МТС" - 1%;
- Салоны сети "Билайн" - 1%;
- Салоны сети "KARI" - 1%;
- Салоны сети "Ноу-хау" - 1%;
- Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;
- Пункты обслуживания системы "Город" - 1%;
- Пункты обслуживания системы "Золотая корона" - 1%;
- Пункты обслуживания системы "Фрисби" - 1%.
- Время получения: -
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 500 Руб.
- Возрастное ограничение: 20-80
- Возможные сроки: 6-21 дн.
- Процент одобрения: -
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Возраст заемщика от 20 до 80 лет
- Наличие постоянного места работы
- Банковская карта
- Золотая корона
- Электронный кошелек
- С банковской карты
- Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
- Терминалы оплаты
- По системе денежных переводов "Contact"
- Кошелек "Webmoney"
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-65
- Возможные сроки: 5-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма: от 3 000 руб. до 15 000 руб.
- Срок: от 5 до 30 дней
- Ставка: 0,% в день
- Сумма: от 2 000 руб. до 30 000 руб.
- Срок: от 5 до 30 дней
- Ставка до 1 % в день
- Сумма: от 2 000 руб. до 10 000 руб.
- Срок: от 5 до 15 дней
- Ставка до 1 % в день
- На банковскую карту Visa/MasterCard/МИР (выдача за 5 минут);
- Наличными через систему CONTACT (сразу после одобрения);
- Банковский перевод (выдача за 1 банковский день)
- Гражданство РФ
- Регистрация на территории Российской Федерации
- Возраст от 21 до 65 лет
- Банковской картой Visa/MasterCard/МИР
- Наличными через систему CONTACT
- QIWI терминалы
- Используя ваш онлайн-банк
- В филиале любого банка
- Время получения: 3 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 23-70
- Возможные сроки: 5-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей
- Срок займа: от 5 до 30 дней
- Валюта: Рубли
- Ставка: до 1% в день
- Наличие паспорта гражданина РФ
- Гражданство РФ
- Возраст: от 23 до 70 лет
- С помощью банковской карты
- С "QIWI"-терминала/кошелька
- Через "Яндекс.Деньги"
- Через расчетный счёт
- Через салоны "Евросеть"
- Банковская карта
- QIWI"-кошелек
- Время получения: -
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-70
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Гражданство/Регистрация РФ
- Возраст: от 21 до 70
- Для подачи онлайн-заявки необходимы только паспорт (обычная процедура регистрации) либо наличие учетной записи на портале Госуслуг (регистрация через ЕСИА) и именная банковская карта любого из российских банков
- Только банковская карта
- Банковской картой
- C помощью сервиса "Яндекс.Деньги"
- С помощью терминалов: "Qiwi", "Элекснет", "Лидер"
- Через Московский кредитный банк (для жителей Москвы и Московской области)
- В салонах сотовой связи "Связной", "Евросеть"
- Время получения: 10 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 15000 Руб.
- Минимальная сумма: 2000 Руб.
- Возрастное ограничение: 21-68
- Возможные сроки: 5-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма займа: от 2 000 до 15 000 рублей
- Срок займа: от 5 до 30 дней
- Ставка: запустили программу лояльности - ставки теперь от 0,95
- Возраст от 21 до 68 лет
- Наличие гражданства РФ
- Постоянная регистрация по месту жительства на территории РФ
- При первичном обращении выдача займа возможна только на именную банковскую карту.
- При последующих обращениях возможна выдача не только на карту, но и на банковский счет, киви кошелек, по системе «Contact».
- С банковской карты
- Банковские системы
- Кошелька "Qiwi"
- "Яндекс.Деньги"
- Салоны связи
- "Яндекс.Касса"
- "QIWI" кошелек
- Система перевода "CONTACT"
- Время получения: -
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 100 Руб.
- Возрастное ограничение: 18
- Возможные сроки: 7-21 дн.
- Процент одобрения: -
- Возраст от 18 лет
- Выдача с плохой кредитной историей и долгами
- Любое трудоустройство
- Банковской картой онлайн
- C помощью электронного кошелька "Qiwi"
- Через "Яндекс.Деньги"
- В пунктах обслуживания системы "Контакт"
- Банковским переводом
- Золотая корона
- Банковский счет
- Банковская карта
- C помощью терминалов или электронного кошелька "Qiwi"
- Через "Яндекс.Деньги"
- В пунктах обслуживания системы "Контакт"
- C помощью сервиса "Единая Касса" в интернет-банках
- В терминалах "Евросеть", "Связной"
- И другими способами
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 500 Руб.
- Возрастное ограничение: 20-80
- Возможные сроки: 6-21 дн.
- Процент одобрения: -
- Срок займа: от 6 до 21 дня.
- Сумма займа: от 500 до 30 000 рублей.
- Процент: 1%.
- Гражданство РФ
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Возраст заемщика от 20 до 80 лет
- Наличие постоянного места работы
- Банковская карта
- Золотая корона
- Электронный кошелек
- С банковской карты
- Интернет-банк "Альфа-клик", "Сбербанк@Онлайн", "Промсвязьбанк"
- Терминалы оплаты
- По системе денежных переводов "Contact"
- Кошелек "Webmoney"
- Время получения: 10 мин.
- Первый кредит бесплатно:Да
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 1000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-75
- Возможные сроки: 7-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Сумма: от 1 000 до 30 000 руб.
- Срок: от 7 до 30 дней
- Процентная ставка: 1% в день, первый заем 0%
- Возраст заемщика от 18 до 75 лет
- Пеня начисляется со второго дня просрочки в размере 0.05% за каждый день просрочки
- Банковская карта (выдача только на карту)
- Онлайн в личном кабинете с банковской карты (погашение только с карты в ЛК)
- Время получения: 15 мин.
- Первый кредит бесплатно:Нет
- Максимальная сумма: 30000 Руб.
- Минимальная сумма: 3000 Руб.
- Возрастное ограничение: 18-70
- Возможные сроки: 1-30 дн.
- Процент одобрения: -
- Возраст: 18-70
- Паспорт РФ
- Мобильный телефон
- Гео: Россия, кроме региона Северный Кавказ
- Сумма займа: от 3 000 до 30 000 рублей, первый займ до 7 000 рублей
- Срок займа: от 1 до 30 дней
- Получение займа: банковская карта
- Погашение займа: банковская карта, терминалы «Элекснет», банковский перевод
Как взять займ
На практике используется три основных способа получить деньги в долг:
- Оформить классический кредит. Процедура доступна заемщикам с хорошей КИ и стабильным постоянным доходом.
- Подать документы на рассмотрение в офис микрофинансовой организации. Метод не требует соответствия большому списку требований.
- Оформить онлайн-заявку. Способ актуален при оформлении займов в МФО, работающих удаленно. Обычно оформление кредитов осуществляется в день обращения без комиссии и предоставления документов.
Наиболее актуальны онлайн-займы, которые предоставляют современные новые МФО. Потенциальные заемщики обращаются в эти организации из-за удобства.
Где можно получить микрозайм
Классические кредиты выдаются в банках. Для потребителей они остаются востребованными, несмотря на сложности в оформлении. Микрозаймы в обычных МФО также предоставляются через офисы. Но большую популярность набирают все действующие онлайн-займы как качественно новые способы получения денег в долг.
Онлайн-займы сегодня предоставляют коммерческие организации, перешедшие или открывшиеся на платформах дистанционного обслуживания клиентов. В отличие от других коммерческих организаций, онлайн-МФО взаимодействует с клиентами исключительно через интернет. Через интернет осуществляется подача и рассмотрение заявок-анкет, вносятся коррективы в договор и график выплат. Многие компании предоставляют клиентам в пользование индивидуальную страницу («Личный кабинет»), через которую заемщики осуществляют самооблуживание и получают обратную связь, вносят оплату по графику, продлевают контракт.
Условия предоставления
Микрозаймы отличаются высокой процентной ставкой относительно банковских кредитов. В среднем на сегодня она составляет от 1 до 2,5 процентов в сутки. За каждый день просрочки дополнительно возможно начисление штрафа в размере 2-3 процентов и более. Сроки кредитования у различных МФО существенно отличаются. Большинство компаний готовы предоставить услугу на 30-45 дней, некоторые – на год и более. Средняя сумма микрокредита – 30—50 тысяч рублей.
Способы и порядок оформления
Чтобы оформить онлайн-микрокредит, достаточно соответствовать предъявляемым требованиям к заемщикам и отправить анкету на рассмотрение в выбранную МФО. Для этого потребуется:
- Открыть официальный сайт выбранной компании (компаний).
- Перейти в раздел описания услуг и выбрать подходящие условия и параметры (сроки, сумму микрозайма).
- Заполнить персональные данные клиента (серию и номер паспорта, ФИО, возраст, регистрацию, контактные сведения, адрес, электронную почту и т. д.). Указать ведения о доходах, реквизиты банковской карты или иного счета.
- Отправить анкету на обработку и дождаться результатов. Решение по заявлению будет доставлено в СМС и (или) по электронной почте.
Время рассмотрения заявки составляет несколько минут. Этот фактор зависит от загруженности сети и МФО, технических ресурсов компании, способов совершения проверок данных клиента.
Преимущества и недостатки онлайн-займов
Важным преимуществом является возможность получения быстрого дистанционного обслуживания. Клиентам не требуется посещать офис и заполнять бумажные договоры, предоставлять документацию на рассмотрение. Другие преимущества:
- круглосуточная работа сервисов;
- отсутствие комиссий;
- высокая скорость получения обратной связи;
- отсутствие необходимости предоставления документов и подтверждения доходов;
- возможность оформления заявок и договоров с любого электронного устройства, подключенного к интернету;
- самостоятельное влияние на состояние договора в процессе пользования «Личным кабинетом» (продление сроков, внесение платежей с карты и др.).
Относительным недостатком является высокая вероятность использования ресурсов мошенников при невнимательном обращении с сайтами МФО. Минусом является и сравнительно высокая процентная ставка. Но за счет высокой конкуренции и распространенности услуги наблюдается тенденция к снижению процентов по кредитам, что делает их доступными.
Требования к заемщикам
Основным требованием к потенциальным заемщикам является достижение совершеннолетнего возраста. Иные условия:
- постоянная или временная регистрация на территории РФ;
- гражданство РФ;
- официальный (и (или) дополнительный) доход в виде заработной платы, прибыли с ведения предпринимательской деятельности, социальных выплат.
Плохой кредитный рейтинг заемщика часто не является ограничением к оформлению микрозайма. Но КИ может повлиять на индивидуальные условия (увеличить процент по кредиту, сократить сроки, уменьшить выбранную сумму и др.).
Кому доступна денежная помощь
Получить микрозайм могут представители всех категорий граждан старше 18 лет:
- студенты (при наличии стипендии и официального дохода);
- наемные работники;
- предприниматели;
- пенсионеры.
МФО принимает во внимание величину дохода. От данного фактора зависит размер будущего займа, срок кредитования и (в некоторых случаях) индивидуальная процентная ставка.
На что можно потратить микрокредит
Микрозаймы оформляют для следующих целей:
- выплата ранее полученного кредита в банке или МФО;
- покупка техники, электроники, одежды и др.;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата обучения (курсы, университет и др.);
- возмещение срочных расходов и пр.
Микрозаймы составляют сравнительно небольшую сумму, поэтому не подходят для совершения крупных покупок.
Способы начисления
Востребованные методы зачисления денежных средств:
- наличными через платежные системы;
- перевод на банковскую карту по номеру пластика или телефона;
- на банковский счет;
- электронные кошельки (Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi и др.);
- наличными в офисе.
Возможности зачисления зависят от коммерческой организации и ее ресурсов. Подробности в частном случае требуется изучать на странице выбранной МФО.
Способы погашения микрокредита
Когда потребитель получает одобрение по кредиту, автоматически оформляет кредитный договор. Дополнительно компания выдает график погашения. В документе указывается регистрационный номер МФО, основные данные по кредиту, размеры и крайние сроки зачисления платежей. По реквизитам возможно вносить оплату следующими методами:
- через «Личный кабинет» (при наличии);
- интернет-банкинг и мобильный банк;
- наличными через терминалы и платежные системы, офисы;
- через банкоматы с использованием банковской карты.
Внесение оплаты возможно также через кассу коммерческих банков и отделений Почты России. Недостаток метода – необходимость оплаты комиссии за перевод.
Рекомендации по выбору МФО и займа
Выбрать проверенную микрофинансовую организацию просто, просмотрев рейтинги интересующих компаний. Востребованные организации предлагают более широкий спектр услуг и предложений, формируют программы лояльности, снижают ставки по кредитам. Многие МФО также предоставляют возможности оформления первого займа под 0%. Эта возможность актуальна преимущественно для онлайн-организаций.
Улучшить условия кредитования поможет достоверная информация, указанная в анкете. Чтобы увеличить шансы на одобрение, рекомендуется отправлять заявки сразу в несколько МФО.
Заключение
Онлайн-кредитование выгодно для микрофинансовых организаций и их клиентов. Метод упрощает предоставление займов и обслуживание заемщиков, улучшает и ускоряет сервис. Потребителям предоставляется несколько способов внесения платежей. Недостатки: высокая процентная ставка, ограничения в выборе сроков и сумм.